أبو سليمان تفقد المؤسسة العامة للاستخدام: سندرس القرض المخصص للمؤسسة وكيفية توظيفه

تفقد وزير العمل كميل أبو سليمان، المؤسسة العامة للاستخدام حيث اطلع على واقعها وتعرف على كوادرها.

ولفت في تصريح الى أنه "حان وقت تجديد المؤسسة بشبابها، لأن الهدف الاول من انشائها هو رسم سياسة للاستخدام في لبنان وتأمين فرص عمل لبناتنا وشبابنا، فقسم كبير يبحث عن لقمة عيشه في الغربة وقسم في حالة بطالة، وللاسف ان البطالة في لبنان الى ارتفاع وهذا يشكل خطرا على الواقع الاقتصادي والامن الاجتماعي، ويحرم شبابنا من حقهم بفرص عمل وحياة كريمة".

ورأى أن "المؤسسة العامة للاستخدام هي المكان السليم لرسم السياسات ولخلق فرص العمل، وهي تجسد الشراكة بين الدولة ممثلة بوزارة العمل، ارباب العمل، الاتحاد العمالي العام، الجامعة اللبنانية، المديرية العامة للتعليم المهني والمركز التربوي للبحوث والانماء". وقال: "أنا أعول على ان تكون هذه الشراكة بناءة، فبتضافر الجهود نستطيع مواجهة الازمات التي يعيشها لبنان".

وأشار الى أن "وزارة العمل تشهد اليوم اكثر من ورشة، أكان على صعيد تغيير قانون العمل او اصلاح وتحديث الضمان الاجتماعي او اعادة تفعيل المؤسسة العامة للاستخدام"، مشددا على أن "هناك قرض دولي مخصص للمؤسسة، ولكن أنا حريص جدا على تحديد مقدار الحاجة له وحجم المبلغ المطلوب وكيفية توظيفه والاهم على الشفافية الكاملة باستخدامه".