هاجم مايكل كوهين، موكله السابق الرئيس الأميركي دونالد ترامب ووصفه بأنه "عنصري" و"محتال" في شهادته أمام الكونغرس، وأعرب كوهين، الذي حكم عليه بالسجن بعد إدانته بجرائم يتعلق بعضها بعمله مع ترامب، عن أسفه على ولائه السابق لترامب. وقال أمام لجنة الإشراف والإصلاح ان "أشعر بالخجل لأنني شاركت في التغطية على تصرفات ترامب غير المشروعة بدلا من الاستماع إلى ضميري".
وأضاف كوهين أنه سيقدم دليلا "دامغا" على مخالفات ترامب ومن بينها دفع مبالغ مالية لامرأتين قبيل انتخابات 2016.
كانت هذه تفاصيل خبر كوهين يكشف في شهادته امام الكونغرس ان ترامب عنصري ومحتال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.