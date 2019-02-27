كوهين يكشف في شهادته امام الكونغرس ان ترامب عنصري ومحتال

هاجم مايكل كوهين، موكله السابق الرئيس الأميركي دونالد ترامب ووصفه بأنه "عنصري" و"محتال" في شهادته أمام الكونغرس، وأعرب كوهين، الذي حكم عليه بالسجن بعد إدانته بجرائم يتعلق بعضها بعمله مع ترامب، عن أسفه على ولائه السابق لترامب. وقال أمام لجنة الإشراف والإصلاح ان "أشعر بالخجل لأنني شاركت في التغطية على تصرفات ترامب غير المشروعة بدلا من الاستماع إلى ضميري".

وأضاف كوهين أنه سيقدم دليلا "دامغا" على مخالفات ترامب ومن بينها دفع مبالغ مالية لامرأتين قبيل انتخابات 2016.