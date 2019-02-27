الأمن السويدي: القبض على شخص يشتبه بتجسسه لصالح روسيا

أفاد جهاز الأمن والمخابرات السويدي بأن "الشرطة السويدية ألقت القبض على شخص يشتبه في كونه جاسوسا لصالح روسيا"، موضحاً أن "الشخص الذي ألقي القبض عليه كان مراقبا منذ 2017، للاشتباه في تجسسه لصالح روسيا".
ولفت إلى ان "المشتبه به كان يجمع معلومات لصالح ضابط مخابرات روسي يعمل في السويد تحت غطاء دبلوماسي".
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