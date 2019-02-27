مسؤول إيراني: القبض على أكثر من 2600 مهرب للسلع في كردستان غرب إيران

أعلن أمين لجنة مكافحة تهريب السلع والعملة الصعبة في محافظة كردستان غرب إيران علي خداويسي، إلقاء القبض على 2653 مهربًا خلال الأشهر الـ11 الماضية.
وخلال اجتماع لجنة مكافحة تهريب السلع والعملة الصعبة في محافظة كردستان، أوضح علي خداويسي أنه "منذ 21 آذار 2018 وحتى الآن، تم كشف وضبط 993 ألفًا و526 ليتر من الوقود المهرب، أي بزيادة نسبتها 345 بالمائة مقارنة مع الفترة المشابهة من العام الماضي".
وأشار إلى كشف وضبط 4562 رأسًا من الماشية المهربة، بزيادة نسبتها 138 بالمائة، لافتًا الى تشكيل 4562 ملفًا في مجال مكافحة التهريب في المحافظة، وتم القاء القبض على 2653 مهربًا في هذا المجال. كما تم القضاء على 55 عصابة تهريب للسلع والعملة الصعبة، وتم كشف وضبط 831 ألف دولار و5.6 كيلوغرام من الذهب من عصابات التهريب.
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