أردوغان: تحالف المعارضة يقوم بالاتقاقيات السرية مع جهات أجنبية لإسقاط الدولة

تحدث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن الفوارق بين تحالف "الجمهور" المشكل من حزب العدالة والتنمية الحاكم وحزب الحركة القومية، وتحالف "الأمة" المعارض الذي يتكون من حزب الشعب الجمهوري وحزب الخير المعارضين"، واصفاً التحالف الاخير بتحالف الذلة.

ولفت إلى أن "التحالف الأول قومي يتمسك بالقومية التركية ويدافع عن حقوقه وقيمه في الداخل والخارج ويقف في وجه الظلم لمناصرة المظلوم وفي خدمة الشعب فقط"، واصفاً تحالف الأمة بـ"الارهابي يتلقي الأوامر من التظيمات الإرهابية مثل حزب "العمال الكردستاني".

وأشار إلى ان "تحالف المعارضة يقوم بالاتقاقيات السرية مع جهات أجنبية لإسقاط الدولة التركية"، متهماً المعارضة بـ"الكذب والافتراء والوقوف مع الظالم لايقاع الظلم على المظلوم" وزعم أن "تحالف المعارضة هدفه الأساسي إدخال الارهابيين إلى البلديات في الانتخابات التي ستشهدها البلاد في نهاية شهر آذار القادم".