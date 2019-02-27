النشرة: الجيش السوري استهدف مواقع المسلحين في ريف حماه

أفاد مراسل "النشرة" في سوريا بان "الجيش السوري يرد بشكل مكثف على استهداف المسلحين في ريف حماه حيث استهدفت الوحدات المتمركزة في معسكر الكبارية ومعان وسنجار وقرية ابو دالي بالصواريخ مواقع المسلحين في مدينة خان شيخون وبلدات جرجناز والتمانعة والتح بريف إدلب الجنوبي، كما استهدف الجيش مواقعهم في مدينة سراقب بالريف الشرقي وذلك ردا على استهدافهم المدنيين في حاجز أبو عبيدة بمحيط مدينة محردة شمال حماة ومحطتها بعشرات القذائف الصاروخية ما أدى لاندلاع حريق في المحطة وتمت السيطرة عليه".

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