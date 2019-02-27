الفاتيكان يفتح تحقيقا داخليا بحق كاردينال بعد ادانته بالاعتداء جنسيا على طفلين

يعتزم الفاتيكان أن يفتح تحقيقا داخليا بحق الكاردينال الاسترالي جورج بيل في أعقاب إدانته بالاعتداء جنسيا على طفلين في جوقة كنيسة، بحسب ما أعلن متحدث باسم الكرسي الرسولي .

وبيل الذي كان في السابق أحد أقرب مستشاري البابا فرنسيس هو أرفع رجل دين كاثوليكي تتم ادانته بجرائم جنسية ضد أطفال.

وذكر المتحدث باسم الفاتيكان اليساندرو غيسوتي في بيان ان "بعد حكم الادانة في المحكمة الأولى بخصوص الكاردينال بيل فإن "مجمع عقيدة الإيمان" سيتولى القضية بحسب الاجراءات وضمن الوقت الذي تحدده القواعد الكنسية.