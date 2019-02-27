نائب الرئيس السوداني: إعلان الطوارئ لا علاقة له بالمظاهرات

نفى نائب الرئيس السوداني عوض محمد أحمد بن عوف، "أي علاقة بين إعلان حالة الطوارئ والمظاهرات المستمرة بالبلاد"، مشيرا إلى أن "الاجراء يرمي لتحقيق الأمن واستقرار البلاد".

ولفت إلى أن "الحكومة ستعمل على حل الأزمات"، معتبرا أن "البلاد بخير، ولن نسمح بإنزلاقها إلى مصير مجهول"، مشيراً إلى أنه "تم إعلان حالة الطوارئ بعد الأزمة، لتحقيق الأمن ومنع التخريب وتهريب السلع الأساسية، وليس معني بها المظاهرات لأن كل المواطنين سودانيون، والهدف استقرار البلاد".

وأشار إلى "انني تلقيت توجيهات من الرئيس البشير، لإعانتي في تأدية مهامي خلال المرحلة المقبلة، والعمل على حل الأزمة الاقتصادية".