أعلنت وكالة إدارة الكوارث الإندونيسية أن فرق الإنقاذ تسعى الى إنتشال عشرات الأشخاص الذين طمروا في انهيار منجم ذهب غير مرخص أدى إلى مقتل أربعة أشخاص على الأقل.

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كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع عدد القتلى بإنهيار منجم ذهب بأندونيسيا الى 4 وعشرات المفقودين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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