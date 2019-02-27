كوشنر بحث مع الملك السعودي ومحمد بن سلمان رفع التعاون بين البلدين

أفاد البيت الابيض بأن "مستشار البيت الأبيض جاريد كوشنر بحث مع الملك السعودي سلمان بن عيد العزيز وولي العهد السعودي محمد بن سلمان رفع التعاون بين البلدين".

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