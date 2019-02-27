الصحة المصرية: قتلى وجرحى في حادث قطار جديد بمصر

أعلنت وزارة الصحة المصرية عن "سقوط عدد من القتلى والجرحى، إثر اصطدم قطار بسيارة نقل على خط سكة حديد "مطروح - الإسكندرية" معلنةً أن "جميع المصابين أجريت لهم الفحوصات الطبية والإسعافات اللازمة فور استقبالهم بمستشفى العلمين المركزي".

وكان قد وقع حادث آخر في القاهرة داخل محطة مصر للسكك الحديدية، صباح اليوم إثر اصطدام إحدى القاطرات بالصدادة الحديدية الموجودة على رصيف 6 بعد خروجها عن القضبان، ما أدى إلى انفجار "خزانات البنزين".

وأدى الحادث إلى مقتل 20 شخصا، وإصابة 42 آخرين.