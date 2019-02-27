بالفيديو| انتخابات الصحفيين الجمعة.. 11 مرشحًا للنقيب رقم 22

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد مسعد:

تشهد صاحبة الجلالة انطلاق السباق الانتخابي الجمعة المقبل، لانتخاب 11مرشحًا، واختبار النقيب رقم 22 في تاريخ نقابة الصحفيين، بانتخابات التجديد النصفي.

وتجرى الانتخابات وفق اكتمال النصب القانوني 50%+1، وفي حالة عدم اكتمالها يتم تأجيلها لمدة أسبوعين.

ويتنافس 11مرشحًا؛ على منصب النقيب، ويتنافس 51 شخصًا على 6 مقاعد لعضوية المجلس.

وتعد هذه الانتخابات الـ51 في تاريخ نقابة الصحفيين، وسط مطالب عديدة للصحفيين من أبرزها حرية تداول المعلومات وزيادة بدل التكنولوجيا.

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