تسليم الدفعة الثالثة من عقود تقنين أراضي وضع اليد بالإسماعيلية

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسماعيلية - محمد عوض:
أنهى ديوان محافظة الإسماعيلية، تسليم الدفعة الثالثة من عقود التمليك لواضعي اليد بعد تقنين الأوضاع وسداد 25% من رسوم إعادة تسعير الأراضي.
ووقع اللواء حمدي عثمان محافظ الإسماعيلية، الدفعة الثالثة من العقود، اليوم الأربعاء، خلال جلسة اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، قبل تسليمها لملاك الأراضي.
وبلغت مساحات الأراضي المقننة في المرحلة الثالثة 192 فدانًا و16 قيراطًا و16 سهمًا سددت مقدمات رسوم التثمين لها بنسبة الـ 25% من قيمة ثمن الأرض.
وراجع محافظ الإقليم إجراءات التعامل مع القضايا الجماهيرية وحلها مع مراعاة البعد الاجتماعى للمواطنيين
واستعرض الاجتماع المشروعات الخدمية والتنموية التي يجرى تنفيذها على أرض المحافظة، منها تطوير محاور الطرق الداخلية ومداخل المدينة.
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