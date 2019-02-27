البيئة: رفع 5 أطنان مخلفات في حملة تطهير النيل بأسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

بدأت وزارة البيئة حملة لتطهير وتجميل ضفاف نهر النيل بأسوان تحت رعاية الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، تحت شعار "معا لنجعل أسوان مدينة جميلة".

وحسب بيان وزارة البيئة اليوم، جرى خلال اليوم الأول للحملة رفع ما يقرب من 5 أطنان مخلفات من الشاطئ النهري بمنطقة جبل تاقوق، وذلك بالتعاون مع مجلس مدينة أسوان وجمعية تنمية المجتمع بجبل تاقوق، وسيتم استكمال الحملة التي تستمر لمدة خمس أيام بمواقع أخرى.

وأوضحت الوزارة أن الحملة نفذت من خلال لجنة برئاسة فرع أسوان وممثلي جهاز تنظيم إدارة المخلفات بوزارة البيئة ومسئولى الوحدة المحلية لمركز ومدينة اسوان.

يأتي ذلك في إطار خطة وزارة البيئة للحفاظ على نهر النيل والموارد المائية من التلوث، وتشجيع المشاركة المجتمعية لمؤسسات المجتمع المدني والشباب في العمل البيئي.

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