"إيتيدا" توقع اتفاقية مع شركة سيسكو لتنفيذ مبادرة السيسي للألعاب الرقمية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد علاء الدين:

وقعت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا"، اتفاقية مع شركة سيسكو العالمية، للتعاون في تنفيذ المبادرة الرئاسية "أفريقيا لإبداع التطبيقات والألعاب الرقمية"، بحسب بيان من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اليوم الأربعاء.

ونصت الاتفاقية على التعاون بين الطرفين للترويج للمبادرة في عدد من الدول الأفريقية، تتضمن جنوب أفريقيا، ونيجيريا، والمغرب، وتونس، والكونغو، والجزائر، والسنغال، والكاميرون، وأوغندا، وكينيا، وإثيوبيا، وموريشيوس.

وشهد توقيع الاتفافية عمرو طلعت وزير الاتصالات، وتشاك روبينز رئيس مجلس الادارة والرئيس التنفيذي لشركة سيسكو العالمية، وذلك خلال المؤتمر العالمي للهواتف المحمولة بمدينة برشلونة الإسبانية.

وقالت وزارة الاتصالات إن هذه الاتفاقية تأتي هذه الاتفاقية كإحدى الخطوات التنفيذية التي تتخذها لتفعيل بنود مذكرة تفاهم بينها وشركة "سيسكو"، والتي تم توقيعها في ديسمبر الماضي بهدف تعزيز عمليات التحول الرقمي، وتحفيز برامج الإبداع التكنولوجي التي تنفذها الحكومة في إطار جهودها لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للابتكارات الرقمية.

وتنص الاتفاقية على أن تقوم شركة سيسكو العالمية من خلال برنامج أكاديمية سيسكو للتواصل الشبكي بالتعاون مع مركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال "تيك"- التابع لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات- بإتاحة 3 دورات تدريبية في لغات البرمجة المختلفة وتطوير الألعاب الرقمية، وذلك بالإضافة إلى تقديم دورات تدريبية في مجال ريادة الأعمال.

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ويتبع مرحلة التدريب تنظيم مسابقة، حيث سيتم تشكيل فرق من المتدربين الذين اجتازوا الدورات بنجاح من كل بلد للعمل على تطوير حلول وأفكار في مجال تطوير التطبيقات والألعاب الرقمية، والذي سيتبعه اختيار الفرق ومرحلة التوجيه وبناء القدرات المتعلقة بتأسيس الأعمال، وذلك خلال مرحلة تطوير المشروعات.

ومن المقرر أن تستضيف مصر المرحلة النهائية من المسابقة، حيث سيتم تقييم الفرق النهائية من خلال لجنة تقييم مشتركة مشكلة من "إيتيدا"، و"سيسكو"، ومركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال، والتي ستختار أفضل الفرق والأفكار التي يمكن أن تصبح شركات ناشئة في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مع إتاحة عدد من الجوائز المالية والعينية للفرق الفائزة.

وتتيح مبادرة أفريقيا لإبداع التطبيقات والألعاب الرقمية مسارات تدريبية مجانية، حيث تقبل المبادرة خريجي الجامعات بداية من عام 2006 والدفعات التالية لها، أو طلاب الجامعات المتوقع إتمام مرحلة دراستهم الجامعية خلال العامين المقبلين، وفقا للبيان.

وتشترط المبادرة على المتقدمين أن يكون لديهم المعرفة الأساسية بمجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وغيرها من المعايير الأخرى والمتاحة على صفحة التسجيل في المبادرة على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت".

وتم إطلاق هذه المبادرة بهدف تأهيل الشباب المصري والأفريقي في مجالات تطبيقات الألعاب التكنولوجية وبرمجة التطبيقات الرقمية المختلفة، حيث تستهدف تدريب وتأهيل 10 آلاف شاب مصري وأفريقي على استخدام وتوظيف التكنولوجيا الحديثة، وإنشاء 100 شركة ناشئة في هذه المجالات.