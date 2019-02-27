"العدل" تعلن حالة الطوارئ بالطب الشرعي لاستقبال ضحايا حادث القطار

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد أبوالنجا:

أمر المستشار حسام عبد الرحيم، وزير العدل، برفع درجة الاستعداد بمصلحة الطب الشرعي، واتخاذ كافة الإجراءات والاحتياطات للاستقبال، وتوقيع الكشف الطبي على جثامين المتوفين في حادث قطار رمسيس فور صدور قرار النيابة بتشريح الجثامين.

وقالت هيئة السكة الحديد إن جرارا اصطدم صباح الأربعاء برصيف رقم 6 بمحطة سكك حديد مصر بوسط القاهرة. أسفر الحادث عن وفاة 20 شخصًا وإصابة ضعفهم تقريبا، بحسب مصادر طبية.

نقلت سيارات إسعاف الضحايا إلى مستشفيات قريبة من المحطة، فيما انتقل المسؤولون إلى مكان الحادث للوقوف على اخر التطورات. كانت بعض الجثث متفحمة جراء الحريق التي تسبب فيه الاصطدام.

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أخلت السلطات المحطة وأعلنت هيئة السكة الحديد توقف حركة القطارات من وإلى المحطة.

يشار إلى أن حوادث القطارات تتكرر بين الحين والاخر. كان أسوأ تلك الحوادث قد وقع في 2002 حينما اندلعت النيران في عربات قطار ركاب عند مدينة العياط جنوب الجيزة، ما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 360 شخصا.

وفي 2012، اصطدم أحد القطارات في محافظة أسيوط بحافلة نقل تلاميذ ما أسفر عن مقتل 50 معظمهم من الأطفال. وفي فبراير من العام الماضي، قتل 19 شخصا على الأقل وأصيب عشرات حينما اصطدم قطارين في محافظة البحيرة.