سريلانكا تحث الهند وباكستان على صون السلام مع تصاعد التوتر بين البلدين

محمد اسماعيل - القاهرة - كولومبو - (د ب أ):

حثت سريلانكا، اليوم الأربعاء، كلا من الهند وباكستان بالتصرف على نحو يضمن الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة، وذلك على خلفية تصاعد حدة التوتر بين الجارتين النوويتين.

وقالت وزارة الخارجية السريلانكية في بيان "تدعم سريلانكا بقوة السلام والاستقرار في منطقة جنوب آسيا، وكذلك جميع الجهود الرامية إلى تخفيف حدة التوتر، بما في ذلك حل المشاكل الثنائية من خلال الحوار وبناء الثقة".

Advertisements

وذكر البيان أن سريلانكا تعرب عن قلقها العميق إزاء التطورات الأخيرة، والتي شهدت تصاعدا إلى حد إرسال كل من الهند وباكستان مقاتلات حربية لاختراق المجال الجوي لكليهما، وذلك عقب الهجمات الانتقامية التي شنتها الهند ردا على هجوم إرهابي في وقت سابق من هذا الشهر في إقليم كشمير.

وقال البيان "كبلد عانى من آفة الإرهاب منذ ما يقرب من ثلاثة عقود، تدين سريلانكا بشكل لا لبس فيه هذا الهجوم الإرهابى فى مدينة بولواما، وتقف بحزم في مواجهة الإرهاب بكل أشكاله ومظاهره".

وأعلنت الخطوط الجوية السريلانكية في وقت سابق اليوم إلغاء جميع الرحلات إلى مدينتي كراتشي ولاهور الباكستانيتين، وذلك بعد إغلاق هيئة الطيران المدني الباكستانية المجال الجوي للبلاد.