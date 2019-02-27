كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مقتل وزير السياحة النيبالي في تحطم مروحية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد متحدث باسم وزارة الداخلية في نيبال، مقتل وزير السياحة النيبالي رابيندرا أدهيكاري بعد تحطم مروحية في منطقة جبلية، في شرق البلاد اليوم الأربعاء.

وقال رام كريشنا سوبيدي: "حُددت هوية جثث وزير السياحة رابيندرا أدهيكاري و6 آخرين في موقع الحادث".

وأفاد المتحدث بأن "المروحية تحطمت على بعد نحو 1.5 كيلومتر في مزار باثيفارا الديني".

وتحطمت المروحية بعد دقائق من مغادرتها موقع باثيفارا الذي يقع على ارتفاع 3700 متراً بمنطقة تابليجونج الجبلية.

ووفقا للمتحدث، فإن من بين ضحايا الحادث السبعة، قائد المروحية، واثنان من مسؤولي الحكومة. Advertisements

وكان الوزير الذي تم تعيينه في المنصب في مارس العام الماضي، في جولة لتفقد أعمال إنشاء مطار في موقع تشوهانداندا بمنطقة تهراثوم، وفق سوبيدي.

وشهدت نيبال عدة حوادث طيران في الأعوام الماضية.