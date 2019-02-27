كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أبومازن يعزي الرئيس السيسي في ضحايا حادث محطة مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أرسل الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبومازن برقية تعزية للرئيس عبدالفتاح السيسي في ضحايا حادث محطة مصر، وفقًا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وقال الرئيس في برقية التعزية: "تلقينا ببالغ التأثر نبأ الحريق المؤسف الذي شب بمحطة القطارات الرئيسية بالعاصمة المصرية القاهرة، وأدى لسقوط عشرات الضحايا والمصابين من أبناء الشعب المصري الشقيق".

وتقدم سيادته، باسم دولة فلسطين وشعبها وباسمه شخصيا، ومن خلال الرئيس السيسي، للحكومة والشعب المصري وللعائلات الثكلى، بأحر التعازي القلبية، داعيا الله تعالى أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته، وأن يمنّ على المصابين بالشفاء العاجل، متمنيًا لمصر وشعبها كل الخير والاستقرار والسلام".