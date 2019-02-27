كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ملك الأردن يعزي الرئيس السيسي في ضحايا حادث قطار رمسيس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قدم العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، اليوم الأربعاء، خالص التعازي للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، في ضحايا حادثة حريق محطة قطارات رمسيس، الذي أودى بحياة العديد من الضحايا وإصابة آخرين.

وعبر الملك عبد الله عن أصدق مشاعر التعزية والمواساة بهذا المصاب، سائلا الله العلي القدير أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، ويجنب مصر وشعبها الشقيق كل مكروه.