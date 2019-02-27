الأمين العام لجامعة الدول يعزي مصر في ضحايا حادث محطة رمسيس

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صرح السفير محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، بأن الأمين العام، السيد أحمد أبو الغيط، وجه رسالة إلى السيد سامح شكري، وزير خارجية جمهورية مصر العربية، أعرب من خلالها، بالأصالة عن نفسه، وباسم جامعة الدول العربية، ونيابة عن كافة العاملين في الأمانة العامة للجامعة، عن عميق ك التعازي لجمهورية مصر العربية، قيادةً وحكومةً وشعباً، في ضحايا الحادث الأليم الذي وقع اليوم 27 فبراير بمحطة مصر للسكك الحديدية بمدينة القاهرة، سائلاً المولى عز وجل أن يسكنهم فسيح جناته، وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان، وأن ينعم على المصابين بتمام وسرعة الشفاء.