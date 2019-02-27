كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصين: الحزب الحاكم يأمر بالتمسك بالماركسية لا بـ"الأشباح والأرواح" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمر الحزب الشيوعي الحاكم بالصين أعضاءه اليوم الأربعاء، بالتمسك بماركس ولينين وحذرهم من الإيمان بـ"الأشباح والأرواح"، وذلك في أحدث مسعىً للقضاء على الممارسات المعتمدة على الخرافة.

وتكفل الصين رسمياً حرية الديانات مثل المسيحية، والبوذية، والإسلام، لكن على أعضاء الحزب أن يكونوا ملحدين ويُحظر عليهم بشكل خاص ممارسة ما تصفه البلاد بالخرافات مثل زيارة العرافين.

وجاء في بيان طويل عن أفضل الطرق لتعزيز دور الحزب وقيادته نشرته وكالة "شينخوا" الرسمية للأنباء، أن الماركسية هي الفكر الإرشادي، للصين والحزب.

وقال بيان الحزب: "نمنع بشكل قاطع عدم اتباع ماركس ولينين والاعتقاد بوجود الأشباح والأرواح، وعدم تصديق الحقيقة والإيمان بالمال".

وجاء فيه أيضاً أن الحزب يتبنى "المعارضة القاطعة لكل أشكال الفكر الخاطئ الذي يشوه ويحرف وينكر الماركسية". Advertisements

ولدى الشعب الصيني، خاصة قادته، عرف مستمر منذ القدم من الثقة بالعرافين والتنجيم.

ولكن هذه الممارسات أصبحت أخطر مع حملة واسعة النطاق تستهدف الفساد المتجذر دشنها الرئيس شي جين بينغ عندما تولى السلطة في أواخر 2012، وسُجن خلالها عشرات من كبار المسؤولين.