كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصين: الحزب الحاكم يأمر بالتمسك بالماركسية لا بـ"الأشباح والأرواح" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وجاء في بيان طويل عن أفضل الطرق لتعزيز دور الحزب وقيادته نشرته وكالة "شينخوا" الرسمية للأنباء، أن الماركسية هي الفكر الإرشادي، للصين والحزب.
وقال بيان الحزب: "نمنع بشكل قاطع عدم اتباع ماركس ولينين والاعتقاد بوجود الأشباح والأرواح، وعدم تصديق الحقيقة والإيمان بالمال".
وجاء فيه أيضاً أن الحزب يتبنى "المعارضة القاطعة لكل أشكال الفكر الخاطئ الذي يشوه ويحرف وينكر الماركسية".
ولدى الشعب الصيني، خاصة قادته، عرف مستمر منذ القدم من الثقة بالعرافين والتنجيم.
ولكن هذه الممارسات أصبحت أخطر مع حملة واسعة النطاق تستهدف الفساد المتجذر دشنها الرئيس شي جين بينغ عندما تولى السلطة في أواخر 2012، وسُجن خلالها عشرات من كبار المسؤولين.
وفي واحدة من أشهر تلك القضايا، صدر حكم بالسجن مدى الحياة على تشو يونغ كانغ وزير الأمن الداخلي السابق الذي كان يتمتع بنفوذ، فيما يعود بشكل جزئي إلى اتهامه بتسريب أسرار الدولة لشخص يعمل عرافاً ومعالجاً.