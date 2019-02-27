الرئيس النيجيري: ستظل حكومتنا شاملة وستبقى أبوابنا "مفتوحة"

ونقلت وكالة "رويترز" عن الرئيس قوله، عقب إعلان فوزه في الانتخابات، "ستظل حكومتنا شاملة وستبقى أبوابنا مفتوحة".

قال رئيس نيجيريا، محمد بوهاري، اليوم الأربعاء، إنه سيواصل إشراك جميع الأطراف وسيبقي حكومته شاملة بعد انتخابه لفترة ثانية مدتها أربع سنوات.

وأعلنت مفوضية الانتخابات في نيجيريا، اليوم الأربعاء، فوز الرئيس الحالي محمد بخاري في انتخابات الرئاسة النيجيرية التي أقيمت منذ أيام.

وتغلب محمد بخاري على مرشح حزب المعارضة عتيق أبو بكر نائب الرئيس السابق ليضمن بذلك فترة رئاسة ثانية.

وجرت انتخابات الرئاسة والمجلس الوطني بجناحيه الشيوخ والنواب، في نيجيريا السبت الماضي، حيث شهدت بعض الولايات مثل ريفرز، جنوبي البلاد، ولاغوس في الجنوب الغربي، وبعض المدن أقصى الشمال أعمال عنف تسببت في مقتل وإصابة عدد من الأشخاص.

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وحصل بخاري على 56% من الأصوات مقابل 41% لمنافسه الرئيسي عتيق أبو بكر رجل الأعمال والنائب السابق للرئيس والذي ينتمي إلى "حزب الشعب الديمقراطي".

وأعلنت مفوضية الانتخابات أن الرئيس حصل على 15.2 مليون صوت مقابل 11.3 مليون لمنافسه عتيق أبو بكر وبلغت نسبة المشاركة 35.6%.

وقال عتيق في بيان إن من الواضح أن انتهاكات مدبرة وقعت في العديد من الولايات بما يدحض النتائج المعلنة.

وأضاف "وبناء عليه أرفض نتيجة الانتخابات الصورية التي جرت يوم 23 فبراير 2019 وسأطعن عليها أمام القضاء".