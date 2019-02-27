كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الخارجية التركية: النازحين الآن أكثر مما كانوا عليه أثناء الحرب العالمية الثانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال وزير الخارجية التركى ميلفوت شاوش أوغلو، اليوم الأربعاء، إن حوالى 70 مليون شخص قد نزحوا اليوم بسبب حروب والنزاعات التى تفوق الحرب العالمية الثانية.

وقال شاوش أوغلو إن العديد من النزاعات التي يواجهها العالم اليوم تتحول إلى "صراعات مجمدة"، مستشهد بأمثلة القضية القبرصية وأزمة القرم.

وعن الحرب في سوريا، قال شاوش أوغلو إن كل اللاعبين في سوريا، سواء كانوا يحبون تركيا أم لا، يعرفون أنهم لا يستطيعون تجاهل تركيا في حل القضية السورية.

وأضاف شاوش أوغلو: "رغم أننا حققنا بعض النجاح في تثبيت بعض أجزاء سوريا، إلا أننا لسنا قريبين من الحل الدائم".

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وشدد شاوش أوغلو على أهمية النزاهة في السياسة الخارجية ودعا جميع الدول إلى تجنب ازدواجية المعايير في مكافحة الإرهاب والخوف من الإسلام.

وقال "معاداة السامية قوية جدا في أوروبا، أقوى بكثير من الإسلاموفوبيا، أعرف جيدا، لكن هناك قوانين صارمة ضد معاداة السامية. لا توجد قوانين ضد الإسلاموفوبيا".

وصرح شاوش أوغلو أيضا إن أوروبا كثفت جهودها ضد المنظمات الإرهابية مثل حزب العمال الكردستاني وداعش فقط عندما بدأت تلك الجماعات في شن هجمات واعتداءات على أراضيها.