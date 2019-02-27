كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ماي: قلقون بشدة من التوتر المتصاعد بين الهند وباكستان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، اليوم الأربعاء، إن بريطانيا قلقة بشدة من التوترات المتصاعدة بين الهند وباكستان، وحثت الطرفين على ضبط النفس.

وقال مسؤولون باكستانيون إن إسلام اباد نفذت ضربات جوية وأسقطت طائرتين هنديتين، اليوم الأربعاء، بعد يوم من تنفيذ طائرات حربية هندية ضربات داخل باكستان للمرة الأولى منذ حرب 1971.

وقالت ماي للبرلمان: "المملكة المتحدة قلقة بشدة من التوترات المتصاعدة بين الهند وباكستان، وتدعو الطرفين بشكل عاجل لضبط النفس لتجنب المزيد من التصعيد".