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فرنسا تدعو الهند وباكستان إلى التهدئة في كشمير

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الأربعاء 27/فبراير/2019 - 04:05 م

فرنسا تدعو الهند وباكستان إلى التهدئة في كشمير
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وكالات

 

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دعت فرنسا، الأربعاء، الهند وباكستان إلى "التهدئة" في كشمير، أين تصاعد التوتر في الساعات الأخيرة، وفق ما أفاد به متحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية.
وقال المتحدث في تصريح إن "فرنسا قلقة لتدهور الوضع، وتدعو باكستان والهند إلى التهدئة" مشيراً إلى "العمليات العسكرية التي جرت على الحدود الهندية الباكستانية" صباح الأربعاء.
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