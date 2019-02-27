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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فرنسا تدعو الهند وباكستان إلى التهدئة في كشمير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
الأربعاء 27/فبراير/2019 - 04:05 م
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دعت فرنسا، الأربعاء، الهند وباكستان إلى "التهدئة" في كشمير، أين تصاعد التوتر في الساعات الأخيرة، وفق ما أفاد به متحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية.
وقال المتحدث في تصريح إن "فرنسا قلقة لتدهور الوضع، وتدعو باكستان والهند إلى التهدئة" مشيراً إلى "العمليات العسكرية التي جرت على الحدود الهندية الباكستانية" صباح الأربعاء.
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