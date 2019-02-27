فرنسا تدعو الهند وباكستان إلى التهدئة في كشمير

دعت فرنسا، الأربعاء، الهند وباكستان إلى "التهدئة" في كشمير، أين تصاعد التوتر في الساعات الأخيرة، وفق ما أفاد به متحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية.

وقال المتحدث في تصريح إن "فرنسا قلقة لتدهور الوضع، وتدعو باكستان والهند إلى التهدئة" مشيراً إلى "العمليات العسكرية التي جرت على الحدود الهندية الباكستانية" صباح الأربعاء.