الـONCF: “البراق” يحظى بإقبال واسع ومستمر.. 600 ألف مسافر في 3 أشهر

كشف المكتب الوطني للسكك الحديدية، عن حجم الإقبال على القطار الفائق السرعة “البراق”، منذ انطلاقة استغلاله التجاري في 26 نونبر 2018.

وقال المكتب اليوم الأربعاء، إن قطارات البراق أقلت أكثر من 600 ألف مسافر، خلال ثلاثة أشهر، مسجلة بذلك “تطورا متواصلا من أسبوع إلى أسبوع وشهر تلو الآخر”.

واعتبر المكتب، أن “البراق” إقبال “استطاع أن يحظى منذ البداية بإعجاب المسافرين بفضل التقليص الكبير في مدة السفر، وتقديم خدمات متميزة بالمحطات وعلى متن القطارات، وتسجيل دقة في المواعيد (نسبة انتظام تتعدى 93%)، وأثمنة جذابة أقنعت مختلف الشرائح من الزبناء”.

وأفاد المصدر، بأنه بعد ثلاثة أشهر من الاستغلال التجاري، ومن أجل تلبية الطلب المتزايد للمسافرين وإرضاء حاجيات تنقلاتهم، سيتم الرفع من عدد قطارات البراق من 18 قطارا إلى 20 قطارا في اليوم في الإتجاهين، كما سيتم تعديل مواعيد القطارات مع تحسين وتيرتها ومرونتها.

وسيطلق المكتب ابتداء من شهر مارس 2019، عروضا للانخراط خاصة بقطارات البراق، على محاور البيضاء-الرباط-القنيطرة، البيضاء-طنجة، الرباط-طنجة والقنيطرة-طنجة.