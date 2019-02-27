الداودية تتابع قانونيا مغنية بسبب “السرقة” – فيديو

قررت الفنانة زينة الداودية ملاحقة مغنية طاكجستانية قانونيا، بعدما سرقت أغنيتها “شدي ولدك عليا”، وتبحث، حاليا، عن طريقة لحضر الأغنية في مواقع التواصل الاجتماعي، و”يوتيوب”.

وكشف المسؤول الإعلامي للفنانة زينة الداودية، في تصريح لـ”اليوم24″، اليوم الأربعاء، أن زينة الداودية أعطت الضوء الأخضر للمحامي الخاص بها، وشركة التوزيع لاتخاذ الإجراءات القانونية”.

وأضاف المتحدث نفسه أن الفنانة الطكجستانية “Mehrnigor Rustam”، لم تطلب الإذن لإعادة أداء الأغنية، أو نسخة منها، وبالتالي يعتبر الأمر سرقة، ويستوجب اللجوء إلى القانون.

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وحققت الأغنية الشعبية “شدي ولدك عليا” أزيد من 65 مليون مشاهدة عبر موقع يوتيوب، منذ إصدارها، قبل 4 سنوات.

يذكر أن الداودية تعيش في الفترة الأخيرة غزارة في الإصدارات، إذ أصدرت أغنيتين في ظرف شهر، هما الأغنية المصرية “أنا لو”، وأغنية الراي “وتستمر الحياة”.