سائق يدهس 4 فتيات في طانطان.. والسكان يطالبون السلطات بالتدخل

دهس سائق سيارة خفيفة، ليلة أمس الثلاثاء، 4 فتيات في مدخل شارع المختار السوسي في طانطان، في مشهد غريب، ومؤلم أمام أنظار المارة.

وأضاف مصدر لـ”ليوم24” أن السائق المعني بالأمر، كان في حالة سكر، حسب شهود، قبل أن يقدم على ارتكاب عملية الدهس الخطيرة، ويهرب بعدما أصاب 4 فتيات.

كما أكد المصدر ذاته أنه تم نقل المصابين إلى المستشفى الرئيسي في طانطان، وأن فتاة واحدة من المصابين، إصابتها خطيرة على مستوى المفاصل، وتم الاحتفاظ بها قصد تلقيها للعلاجات الضرورية.

وأشار المصدر إلى أن عناصر الوقاية المدنية حلوا في عين المكان، والمصالح الأمنية فتحت تحقيقا لمعرفة ملابسات الحادثة، وهوية السائق المعني بالأمر.