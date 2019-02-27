وسط ذهول سكان المنطقة.. انتحار مخزني متقاعد في طاطا

أقدم مخزني متقاعد، ينحدر من دوار تغرمت في جماعة طاطا، أمس الثلاثاء، على وضع حد لحياته شنقا فوق سطح منزله، في مشهد صادم، جعل أهله، وسكان المنطقة يعيشون حالة نفسية معقدة، خصوصا أنها سابقة من نوعها في هذا الدوار.

وعلم “اليوم24” من مصادر مقربة من الهالك، أنه تأثر قيد حياته بعدد من الأزمات النفسية، ومن الضغوطات المتراكمة بسبب ديونه المستمرة، وعدم قدرته على تدبير استثمار أمواله في مجال الفلاحة، وتربية الماشية، إلى جانب عدد من جيرانه، وأقربائه في البلدة.

وفور علمها بالحادث حلت في عين المكان عناصر الأمن الوطني، بما فيها الشرطة القضائية، والعلمية، وكذا ممثل عن النيابة العامة، الذي أمر بنقل جثة الهالك إلى مستودع الأموات في المستشفى الإقليمي في طاطا، فيما أمر الوكيل العام بفتح تحقيق في هذه النازلة لمعرفة حيثيات، وظروف إقدامه على الانتحار.