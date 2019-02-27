القنوات المجانية لكلاسيكو الأرض بين برشلونة وريال مدريد

تتجه الأنظار، مساء اليوم الأربعاء، إلى ملعب سانيتاغو بيرنابيو الشهير، الذي يستضيف إياب نصف نهائي كأس ملك إسباني، الذي يجمع الغريمين ريال مدريد ثم برشلونة.

وسيكون أمام عشاق ومتتبعي الساحرة المستديرة وخصوصاً قطبي “الليغا”، النادي الكتالوني وريال مدريد، فرصة متابعة اللقاء الكروية الذي ينطلق على الساعة التاسعة بالتوقيت المغربي، على باقة من القنوات التلفزيونية الفتوحة والمجانية.

إليكم باقة من القنوات المفتوحة، كما سيكون بإمكان الجماهير أيضاً متابعة القمة الكروية التي ستفرز عن أول متأهل إلى نهائي كأس ملك إسبانيا، عبر شبكة بي ان سبورت وتحديد “HD3 “:

قناة Sport TV 1 HD

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– قناة Eleven Sport 1 HD

– قناة Arena Sport 1 HD cro

– قناة BTV Action

– قناة Gol TV Spain