“اليوم24” يكشف القصة الكاملة لاختطاف طفلة ومطالبة والدها بفدية 60 مليون سنتيم

تعود تفاصيل قضية اختطاف طفلة الفقيه بن صالح، أمس الثلاثاء، إلى حوالي الساعة الثانية عشرة زوالا، عندما كانت جنات تلعب أمام بيت أسرتها، الكائن في تجزئة الغزلان في حي الزهور، حيث ظهرت سيارة خفيفة يركبها شخصان، اللذان اختطفا الطفلة، ذات الثلاث سنوات، من أمام أعين أمها.

وبعد إخبارها بالحادث، استنفرت المصالح الأمنية في الفقيه بن صالح كل عناصرها من أجل فك ألغاز القضية، واسترجاع الطفلة الضحية إلى بيت أسرتها.

وأجرى المختطفون مجموعة من المكالمات الهاتفية مع والد الضحية، وهو مهاجر سابق، وصاحب مقهى في مدينة الفقيه بن صالح، حيث طالبوه بفدية، قدرها 60 مليون سنتيم مقابل تحرير ابنته.

وكان المختطفون يستعملون في اتصالاتهم أرقاما هاتفية، يتخلصون منها بعد كل مكالمة، كما كانوا يتحركون على متن سيارتهم بين قرى بني وكيل، ولكريفات، ودار ولد زيدوح، ومدينة بني ملال في محاولة منهم لجعل مسألة تحديد مكانهم صعبة في وجه أبحاث، وتحريات عناصر الشرطة.

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وللوصول إلى المعنيين بالأمر، استخدمت السلطات الأمنية تقنيات متطورة في الرصد، وتتبع تحركات العصابة، إذ مكنت الخطة المحكمة، المعتمدة تحت الإشراف المباشر لوالي أمن جهة بني ملال خنيفرة، ورئيس المنطقة الإقليمية للأمن في الفقيه بن صالح، في ظرف قياسي، بتنسيق مع مديرية مراقبة التراب الوطني من الاهتداء إلى مكان السيارة.

وحوالي الساعة السابعة والنصف من يوم أمس، تم تحديد مكان المختطفين وإيقاف شقيقين بدار ولد زيدوح؛ الأول مخزني يشتغل في عمالة بني ملال، ويدعى (محمد .س)، وهو من مواليد 1989، ومتزوج، وأب لطفل واحد؛ بينما الثاني يسمى (طارق .س) من مواليد 1988، ومتزوج، وأب لطفلة واحدة، ويشتغل نادلا في مقهى (حيث تم وضعهما تحت تدابير الحراسة النظرية لفائدة البحث .

وفي الساعة الثامنة والربع من مساء أمس، تم تسليم الطفلة جنات من طرف والي الأمن إلى والديها في حي الزهور، بحضور رئيس المنطقة الإقليمية لأمن الفقيه بن صالح، ومختلف مصالح الشرطة في المدينة، ووسط حضور مكثف لمئات المواطنين، حيث تعالت الزغاريد، والهتافات، التي حيت عناصر الشرطة على ما بذلوه من مجهودات جبارة، وتحركات مارطونية على مدى عدة ساعات متواصلة من أجل فك ألغاز هذه القضية، وتحرير الطفلة جنات .

فيما لايزال البحث جاريا مع الموقوفين الستة من أجل تحديد كل ملابسات، وظروف القضية المتعلقة بتكوين عصابة إجرامية، والاختطاف، والاحتجاز، وطلب فدية، والمشاركة، واستعمال ناقلة ذات محرك.