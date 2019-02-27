حادثة سير خطيرة في “أوطوروت” أكادير.. تفحم جثة السائق وهلع بين المواطنين -صور

أودت حادثة سير مروعة، وقعت صباح اليوم الأربعاء، بحياة شخص حرقا داخل شاحنته، بعد اصطدام الأخيرة بشاحنة أخرى لنقل البضائع في الطريق السيار الرابط بين مدينة أكادير ومراكش، على مستوى منطقة أمسكرود.

وعلم “اليوم24″، أن الاصطدام بين الشاحنتين لنقل البضائع، أحدث حريقا مهولا ودخانا كثيفا ظهر لساكنة الدواوير المجاورة من بعيد، والذين هرعوا لعين المكان من هول الحادث، الذي وقع عند منحدر أمسكرود بمدخل مدينة أكادير، قبل أن يتم الإتصال بالسلطات المختصة وعناصر الوقاية المدنية من أجل التدخل.

وأضافت المصادر نفسها، أن المنحدر موضوع الحادثة، يعد من بين أخطر النقط السوداء التي تشهد وقوع حوادث سير خطيرة منذ سنرات طويلة، وهو ما جعل عدد من الفعاليات المدنية والجمعوية والهيئات النقابية، تدق جرس الخطر وتطالب المؤسسات العمومية المركزية والمجالس المنتخبة المعنية بالجهة، كما طالبت بتشديد العقوبات فيما يخص الحمولة القانونية والسرعة المفرطة التي تؤدي إلى عواقب وخيمة.