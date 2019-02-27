نقل الفنان الشاب زهير بهاوي إلى المستشفى-فيديو

تعرض الفنان زهير بهاوي، اليوم الأربعاء، لوعكة صحية مفاجئة، تسببت في نقله إلى إحدى المصحات بمدينة مراكش من أجل تلقي الإسعافات الضرورية.
وأكدت مصادر مقربة من الفنان زهير بهاوي لـ”اليوم24″ ، أنه يعاني من الإرهاق، الذي تسبب في تدهور صحته، ونقله للمصحة التي لازال يرقد بها.
وانتشر في الساعات القليلة الماضية مقطع فيديو لزهير بهاوي، داخل المستشفى، ويضع الجهاز الذي يزوده بالأوكسجين.
يذكر أن بهاوي يحضر في الفترة الحالية لعمل غنائي جديد ليعود به إلى رهان تحقيق نسب مشاهدة عالية كسابق أعماله.
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