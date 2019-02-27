الناصرة: اتهام شاب بالاعتداء على محام

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قدمت النيابة العامة إلى محكمة الصلح في الناصرة لائحة اتهام وطلب تمديد اعتقال إلى حين الانتهاء من كافة الإجراءات القانونية ضد شاب (30 عاما) من الناصرة، نسبت إليه فيها تهمة الاعتداء على محام بالمدينة، على ما يبدو، على خلفية اختلاف في الآراء السياسية.

ويُستدل من التحقيقات أنّ "المتهم وصل إلى مخبز في مدينة الناصرة بالقرب من مفرق ديانا وهنالك التقى بالمحامي الذي كان قد مثّل طليقة المتهم سابقا، فشتمه وناداه 'يا مقرّن' وبدأ بضربه وأسقطه أرضا وركله حتى نزف دما من وجهه".

كما جاء أيضا أن "المتهم قام بعدها بجرّ المشتكي من المكان وأخذه إلى مدخل الشارع، وهناك استمر بضربه، إلى أن لاحظ بعض المواطنين ذلك وخلّصوا المشتكي من أيدي المتهم، ونقلوه للعلاج في المستشفى".

وبحسب ملف القضية "هرب المتهم من المكان، لكنه عاد وسلّم نفسه في محطة الشرطة في 'مجدال هعيمك' بعد أيام من الحادثة، في أعقاب أعمال التحقيق والبحث عنه التي نفّذتها الشرطة".