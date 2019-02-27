تقديرات: مندلبليت سيمنع نشر التحقيقات مع نتنياهو قبل الانتخابات

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" في موقعها على الشبكة، اليوم الأربعاء، إنه من المتوقع أن يستجيب المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، لطلب رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، تأجيل نشر مواد التحقيق ضده في ملفات الفساد المنسوبة له، "الملف 1000" و"الملف 2000" و"الملف 4000"، إلى ما بعد الانتخابات.

وبحسب التقديرات، فإن مندلبليت قد يلجأ إلى هذه الخطوة بداعي الأخذ بالحسبان أن نتنياهو مرشح للانتخابات، وأن المواد المنشورة قد تستخدم كدعاية ضده.

وكان محامو نتنياهو قد قدموا طلبا يتضمن أنه إذا تم استدعاء نتنياهو لجلسة الاستماع، قبل تقديم لائحة اتهام ضده، فإن وزارة القضاء ستمتنع عن تقديم المواد إلى كل المتورطين في القضايا إلى ما بعد الانتخابات.

يشار إلى أن نتنياهو، الذي يقوم بزيارة إلى موسكو، قد قرر تقليص مدة الزيارة، والعودة إلى البلاد اليوم من أجل الاستعداد لنشر قرارات المستشار القضائي للحكومة.

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وكانت توقعات قد أشارت إلى أن مندلبليت سوف ينشر يوم غد، الخميس، قراره بشأن ملفات نتنياهو.

يذكر في هذا السياق، أن المحكمة العليا كانت قد رفضت، في الرابع من الشهر الجاري، التماسا يطالب بتأجيل نشر قرار مندلبليت إلى ما بعد الانتخابات.

كما دعا مراقب الدولة، القاضي المتقاعد يوسف شابيرا، مطلع الشهر الجاري، إلى نشر القرارات التي تتعلق بالتحقيقات بغض النظر عن موعد انتخابات الكنيست.

كما تجدر الإشارة إلى أن مندلبليت نفسه كان قد أعلن، في الأول من الشهر الجاري، أنه لا يوجد أي سبب يمنعه من حسم قراره حول ملفات فساد نتنياهو، قبل الانتخابات.