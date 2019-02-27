إطلاق الهاتف البطارية.. يُمكنه أن يعمل لـ50 يوما!

القدس - بواسطة محمد عز العرب - كشفت شركة "أفينير تيليكوم" الفرنسية الحاصلة على ترخيص علامة "إنرجايزر" التجارية للبطاريات، عن هاتف ذكي جديد لديه بطارية ذات سعة هائلة، تبلغ نحو 18 ألف ميلي أمبير.
وجاء إعلان الشركة في إطار مشاركتها في المؤتمر العالمي للجوال بمدينة برشلونة الإسبانية، في مطلع الأسبوع الحالي.
ويوفر هاتف "إنرجايزر باور ماكس بي 18ك بوب" لمستخدمه، أكبر سعة لبطارية في هاتف ذكي، حيث يُمكنه العمل لمدّة 50 يوما دون أن ينطفئ.
وقال صانعوه إن المستخدمين يستطيعون مشاهدة فيديوهات متواصلة على مدار يومين والاستماع إلى 100 ساعة من الموسيقى قبل أن يحتاجوا لإعادة شحن الهاتف من جديد.
لكن ذلك يأتي أيضا على حساب حجم الجهاز، حيث أن سمكه، وبخلاف معظم الأجهزة الذكية في العالم، يبلغ 18 مم، ويُمكن اعتباره من الناحية التقنية، بطارية مزودة بهاتف.
ويملك هاتف البطارية شاشة "إل سي دي" بقياس 6.2 بوصات، وخمس كاميرات من ضمنها كاميرا أمامية مزدوجة تخرج من الحافة العلوية للوحدة.
وتعتزم الشركة طرح البطارية الهاتف للبيع في يونيو/ حزيران المقبل بتكلفة تصل إلى 680 دولارا.
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