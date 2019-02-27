القدس: الأمطار تهدم مقطعا في جدار الفصل قرب مخيم شعفاط

القدس - بواسطة محمد عز العرب - انهار جزء من جدار الفصل، اليوم الأربعاء، في مخيم شعفاط للاجئين، وذلك بسبب الأمطار الغزيرة.

وتسبب سقوط نحو 20 ملم من الأمطار خلال ساعات الليل الفائت في منطقة القدس بانهيار جزء من الجدار بسبب تدفق المياه وانهيار التربة التي يستند عليها مقطع الجدار.

وعلم أن الانهيار في المنطقة الفاصلة بين المخيم ومستوطنة "بسغات زئيف"، وهي ليست المرة الأولى التي تشهد فيها المنطقة انهيارات بمقاطع الجدار العنصري.

يذكر أن مقاطع جدار الضم العنصري فصلت مساحات واسعة من أراضي بلدة عناتا، ومخيم شعفاط ومساحات واسعة مشابهة من أراضي تابعة للأوقاف الإسلامية المعروفة باسم "الحرش" تقدر بعشرات الدونمات، والتي تقع في الواد بين المخيم ومستوطنة بسغات زئيف.

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وكان من نتائج بناء الجدار في المنطقة عزل ملعبي كرة القدم وكرة الطائرة، وأبقى مساحة ضيقة من الساحات لا تتسع لـ800 طالب في مدرسة بلدة عناتا المجاورة لمخيم شعفاط.

ويفصل الجدار أكثر من سبعين ألف فلسطيني من حملة هوية القدس والذين يتوزعون على مخيم شعفاط والضواحي المجاورة: السلام، راس خميس، راس شحادة، وعناتا.

ويعاني أهل وسكان المنطقة من الجدار ولا يتمكنون من الوصول إلى مركز مدينة القدس إلا عبر حاجز عسكري ثابت قرب مدخل مخيم شعفاط والذي يشهد ازدحاما واختناقات مرورية يومية ومعاناة كبيرة للسكان.

يشار إلى أن انهيارا مماثلا كان قد حصل العام الماضي، وكذلك في العام 2013.