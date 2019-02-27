انفوجراف: الاعتراف سيد الأدلة.. قطر تعترف بمأساة الغفران

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انفوجراف: الاعتراف شيد الأدلة.. قطر تعترف بمأساة الغفران

بث ناشطون، اليوم الأربعاء، انفوجراف يظهر أن قطر اعترفت بمأساة قبيلة الغفران.

ونعيد نشر الانفوجراف الذي يظهر أن اللجنة القطرية لحقوق الإنسان أقرت على لسان رئيسها بن صميخ المري بوجود أزمة إنسانية في قطر منذ 20 عاما.

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وأضافت، انها تلقت شكاوى كثيرة بشأن تهجير أبناء الغفران وحرمانهم من حقوقهم بعد سحب جنسياتهم.

وأحرج أبناء قبيلة الغفران المري وحضروا مؤتمرا صحفيا عقده في نادي الصحافة السويسري، وطرحوا معاناتهم أمام حشد من الإعلاميين.

ووفق الانفوجراف، فإن بن صميخ حاول التملص من الأسئلة المحرجة وقابلها بإجابات مبهمة وماطل وراوغ وقال "لا نحمل عصا سحرية لحل أزمة قائمة منذ عشرين عاما، وقطر ليست جنة في ملف حقوق الإنسان".