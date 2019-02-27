شكرا لقرائتكم خبر عن المقاومة الإيرانية تدعو لطرد دبلوماسيي النظام في البلدان الغربية والان مع التفاصيل

أطلقت المقاومة الإيرانية دعوة دولية لطرد كافة الدبلوماسيين الممثلين لسفارات وقنصليات طهران في البلدان الغربية والمنظمات الأممية ردا على الانتهاكات الحقوقية الواسعة التي يمارسها نظام ولاية الفقيه ضد الشعب في الداخل.

ولفت المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية ومقره باريس في بيان ، إلى أن نظام طهران متورط في تنفيذ عمليات إرهابية واغتيالات داخل حدود دول غربية، إضافة إلى امتلاكه سجلا أسود في مجال حقوق الإنسان عالميا.

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ووصف البيان الصادر عن المقاومة الإيرانية التي تمثلها منظمة مجاهدي خلق، نظام المرشد الإيراني علي خامنئي بـ "الجلاد" الذي يروع الناس داخل البلاد ردا على مطالبهم بالعيش الكريم، لافتا إلى أن مئات المتظاهرين الإيرانيين قضوا نتيجة تعذيب بدني داخل سجون محلية سيئة السمعة.

ونظم حشد يضم مئات المعارضين الإيرانيين وقفة احتجاجية، مساء الثلاثاء، أمام مقر منظمة الأمم المتحدة في جنيف احتجاجا على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في طهران، وفقا لمصادر من المقاومة.

وقالت مصادر إن الاحتجاج تزامن مع انعقاد دورة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، لافتة إلى أن المتظاهرين كانوا يستهدفون الاعتراض في الأساس على حضور وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف الذي ألغى سفره بعدما أثارت استقالته من منصبه الكثير من الجدل قبل أن يتراجع عنها.