شكرا لقرائتكم خبر عن تقدم كبير لقوات الشرعية في البقع بصعدة والان مع التفاصيل

استعادت قوات الجيش الوطني ، فجر اليوم الأربعاء، السيطرة على سلاسل جبلية استراتيجية بعد معارك ضارية خاضتها ضد مليشيا الحوثي الانقلابية، جبهتي البقع وكتاف بمحافظة صعدة، شمالي البلاد.

وطبقا لمصادر ميدانية، تمكن أبطال الجيش من تحرير سلسلة جبال جشيران الممتدة بطول ٢٠ كلم من كتاف للبقع لتلتحم جبهة البقع وكتاف من عدة محاور.

Advertisements

وأسفرت المعارك عن سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف المليشيا، واستعادة الجيش الوطني لمخازن أسلحة.

وتشهد مختلف جبهات المحافظة، منذ أشهر، مواجهات عنيفة وتبادلا للقصف المدفعي بين قوات الشرعية والمليشيا الانقلابية.

وتتقاسم القوات الحكومية مع الانقلابيين السيطرة على المحافظة منذ نحو عامين.