شكرا لقرائتكم خبر عن مطارات دبي تعلق رحلاتها من وإلى باكستان والان مع التفاصيل

أعلنت مطارات دبي تعليق الرحلات الجوية من وإلى باكستان حتى إشعار آخر بسبب إغلاق المجال الجوي الباكستاني.

وقالت في حسابها على تويتر " تؤكد مطارات دبي أن الرحلات الجوية من وإلى باكستان قد تأثرت حتى إشعار آخر بسبب إغلاق المجال الجوي الباكستاني. وتعمل مطارات دبي عن كثب مع شركات الطيران وسلطات مراقبة الحركة الجوية للحد من التأثير التشغيلي وإزعاج العملاء. وستواصل مراقبة الوضع عن كثب".

ونصحت مطارات دبي المسافرين على الرحلات الجوية المتأثرة بالتحقق مع شركات الطيران الخاصة بهم للحصول على التحديثات".

وتوتر الوضع بين باكستان والهند بعد اختراق متبادل للأجواء وإسقاط طائرات وأسر طيارين.