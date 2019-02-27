شكرا لقرائتكم خبر عن فضيحة تكشف بذخ النائب العام القطري في قصره بجنيف وتفضح فساد الحمدين والان مع التفاصيل

كشفت صحيفة سويسرية عن إنفاق المدعي العام القطري الملايين على قصره الفخم في منطقة كولوني بجنيف، استمرارا لحياة البذخ والثراء التي تعيشها حاشية الأمير القطري الصغير، رغم معاناة الشعب القطري الذي يئن نتيجة المقاطعة العربية المفروضة على الدوحة، بسبب سياسات الحمدين الداعمة للإرهاب.

وفضحت صحيفة "تريبون دو جنيف" السويسرية الجانب الآخر من النائب العام القطري علي بن فطيس المري الذي يدعي بأنه بطلا للشفافية والعدالة، مشيرة إلى أن الملايين التي أنفقها على قصره الفاخر المشيد على البحيرة في كولون تظل مصادرها مبهمة.

فالنائب العام القطري، الذي يشرف على ما يعرف بـ"مركز حكم القانون ومحاربة الفساد" في جنيف، اختبئ خلف ستار مكافحة الفساد ليمارسه بنفسه، فقد سبق أن اشترى منزلا في باريس بنحو 10 ملايين يورو، فيما تكثر التساؤلات عن مصدر هذه الأموال، خاصة أنه موظف حكومي وليس من عائلة ثرية.

وأشارت الصحيفة إلى أن القصر الجديد للمدعي العام القطري لم يكتمل بناؤه، حيث لا يعد الأمر كونه مجرد قطع خرسانية مع سقالات، لكنها أشارت إلى أن رسومات القصر التي أعدها المهندسون المعماريون، تؤكد أن هذه الفيلا تتمتع بمستوى عال من الفخامة، حيث يوجد حمام سباحة داخلي فخم محاط بأقواس إسلامية، وغرف معيشة واسعة على الطراز الفرنسي مع الأعمدة، فضلا عن وجود مرآب كبير يضم سيارات ليموزين وسيارات رياضية، حيث يعد هذا الطراز المعيشي ليس بغريب في تلك المنطقة في جنيف، والتي تشهد وجود أعيان ورؤساء دول الخليج.

ونوهت "تريبون دو جنيف" بأن الفرق هنا هو أن هذا القصر يمتلكه مسؤول قطري كبير، هو المدعي العام علي بن فطيس المري، مشيرة إلى أنه شخصية لا يمكن المساس بها، فهي معروفة في جنيف، حيث افتتح في عام 2017 مركزا لتعزيز سيادة القانون ومكافحة الفساد "ROLACC".

وفضح التقرير ادعاءات تنظيم الحمدين بالشفافية والنزاهة، بعدما ظهر كذبها على الملأ، حيث فضح النائب العام القطري ألاعيب عصابة الدوحة أمام العالم، حيث كان المري الذي يشغل منصب المقرر الخاص للأمم المتحدة والحاصل على دبلومة من جامعة السوربون، دائم التشدق في خطاباته بضرورة "توافر أقصى قدر من الشفافية" وهو ما يعد أفضل وسيلة للقضاء على الفساد.

وأشارت الصحيفة إلى شعارات المري الدائمة بالشفافية والعدالة، حيث سعى في تواصل سابق مع السلطات في سويسرا إلى محاولة استرداد أموال الرئيس التونسي المخلوع زين العابدين بن علي وإرجاعها إلى تونس ولكن دون جدوى.

وسخر تقرير الصحيفة السويسرية من شعارات المدعي القطري، مؤكدة أن هذه الرغبة في الشفافية تتوقف على عتبة قصره في "كولوني"، الذي أشارت إلى أن تكفلته تتخطي الـ 10 ملايين دولار، لافتة إلى أن من المستحيل معرفة مصادر الملايين التي قام النائب العام بصرفها لبناء قصره.

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وكشفت أنه في عام 2013، ووفقا لوثائق السجل العقاري التي اطلعت عليها، كان ثمن شراء قطعة الأرض تجاوز الـ 7 ملايين فرنك سويسري، أما اليوم، فمن المتوقع أن تصل تكلفة بناء هذا القصر بالإضافة إلى مظاهر الترف وحجم المبنى إلى أكثر من عشرة ملايين.

وأشارت "تريبون دو جنيف" إلى أنه يبدو أن النائب العام القطري فرض حالة من التعتيم حول مصادر تمويل القصر، حيث رفض الرد على اتصالات الصحيفة، وأمر المسؤولين عنه بالصمت، حيث ذكر التقرير أنه من الصعب أن نكون أكثر دقة لأن المهندس المعماري المكلف، كريم العلمي، لم يرد على التساؤلات.

وأضافت الصحيفة أن المصرفي السويسري في بنك الكويت الوطني (NBK)، الذي تقدم بطلب للحصول على رخصة البناء، رفض التعليق حول هذا الأمر، لكن مصدر مقرب من بعثة قطر في جنيف قال إن هذا القصر ليس سوى منزل شخصي، بدون مهام دبلوماسية.

ونقلت الصحيفة عن أحد الخبراء في المنطقة، قوله إن المدعي العام المري، البالغ من العمر 54 عامًا ينتمي إلى واحدة من أهم القبائل في قطر، والتي يعد دعمها للأمير القطري تميم بن حمد آل ثاني، أمرا محوريا.

وتابع "منذ توليه منصبه عام 2002، ظل علي المري شخصية لا يمكن المساس بها بالإمارة، وسمحت وظيفته وطول مدة خدمته له بالولوج على ميزانيات مهمة، دون أن نعرف عما إذا كان مصدر الأموال التي تم استخدامها لتمويل القصر كانت تعد هدايا من أمير قطر، أو جاءت من أنشطة تجارية مع الأمير أو مصادر أخرى".

وتطرقت الصحيفة السويسرية إلى تقرير سابق نشرته مجلة "لوبوان" الفرنسية، حيث سلطت فيه الضوء على قصر "المري" في باريس وعقاراته في جنيف، حيث انتشرت هذه المعلومات على نطاق واسع عبر الإنترنت وفي الملفات الدائرة بين باريس وجنيف.

واختتم التقرير بالإشارة إلى أنه رغم كل ما أثير من أخبار عن ممتلكات مبهمة للمدعي العام القطري، لكن لا شيء يحدث، حيث يبدو أن على المري العاشق للساعات البراقة والملابس الجميلة لم يغير شيئا في أسلوب ونظام حياته باهظ الثمن، وستكون فيلته في جنيف عند اكتمالها خير دليل على ذلك.

وفي الوقت الذي أعلنت فيه الدوحة عن أول خطة للتقشف منذ 15 عاما، وخفض الدعم الحكومي للشعب القطري بنسبة 21% منذ عامين، وأصبح القطريون يسمعون عن إجراءات لتقليل الإنفاق لم يتعودوا عليها على مدى عقود، تتوالى الفضائح التي تكشف أهم مظاهر السفه والبذخ الذي تعيشه الأسرة الحاكمة من أموال القطريين.

فرغم البكائيات التي يطلقها حاشية الأمير الصغير في المحافل الدولية، عن تأثير المقاطعة على المواطن القطري، تقوم أسرة تنظيم الحمدين وحاشيتهم بإنفاق المليارات على متعها الشخصية دون اهتمام بالصالح العام، عبر شراء قصور لم يسكنها أحد، واقتناء التحف واللوحات والسيارات الفارهة.