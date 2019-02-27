شكرا لقرائتكم خبر عن طفل من قبيلة الغفران يوجه تساؤلات مشروعة إلى تنظيم الحمدين والان مع التفاصيل
وجه طفل من قبيلة الغفران القطرية، تساؤلات مشروعة إلى تنظيم الحمدين، وذلك خلال إستضافته على قناة أم بي سي .
وقال الطفل محمد الغفراني في تساؤلاته "من تسبب بآلامنا؟ وهل ترضى على أطفالك ما حل بنا؟! .
وأضاف أن عشرون عامًا مضت وأكثر وهي تمثل لهم حالة التفرق والطرد والإبعاد، وقبل ذلك اختطاف الوطن منهم وإسقاط الجنسيات عنهم .
وقال محمد الغفراني أحد أفراد القبيلة في حواره اليوم الجمعة إلى برنامج “بالمختصر” على قناة إم بي سي: إن عدم رضا القبيلة على انقلاب حمد على أبيه كان السبب في سحب جنسياتهم وإخراجهم من قطر.
وتابع أن أبناء القبيلة في قطر يعيشون حالة يرثى لها من التهميش والإقصاء، كما سخرت الحكومة القطرية جهودها لتضليل الرأي العام حول قضية الغفران.
وأردف: “أريد معرفة الشخص الذي هجّرني لكي يحاكم ويقاضى ويخبرني بالمبررات لهذا القرار.. فهم أسقطوا الجنسية عن جدي وهو تحت التراب!”.
أما راشد الغفراني فأكد أن الحكومة القطرية أخرجتهم من البلاد ولم تسمح لنا بالعودة حتى يومنا هذا، حيث تمنح الدوحة الجنسية القطرية لكل من ولد في قطر قبل عام 1930 وهذا النظام ينطبق على الجميع عدا قبيلة الغفران.
وسأل الطفل محمد الغفراني من تسبب بآلامهم: “هل ترضى على أطفالك ما حل بنا؟!”.
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