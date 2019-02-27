شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب: فرصة تاريخية لكوريا الشمالية إذا تخلّت عن ترسانتها النووية والان مع التفاصيل

توقّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مستقبلاً "رائعاً" لكوريا الشمالية في حال وافق زعيمها كيم جونج أون، الذي سيلتقيه مساء الأربعاء في هانوي، على التخلّي عن الترسانة النووية لبلاده، وفقا للعين الإخبارية.

وقال ترامب في تغريدة على تويتر، الأربعاء، إن "فيتنام تزدهر بطريقة لا مثيل لها إلا في أماكن قليلة في العالم.. يمكن لكوريا الشمالية أن تفعل الأمر نفسه وبسرعة كبيرة إذا قرّرت نزع سلاحها النووي.. الإمكانيات رائعة.. فرصة عظمية، ربّما لم يسبق لها مثيل في التاريخ، لصديقي كيم جونج أون.. سنعرف قريباً جداً.. أمرا مثيرا جداً للاهتمام".

ووصل ترامب، الثلاثاء، إلى فيتنام لعقد قمة مع الزعيم الكوري الشمالي الذي وصل في وقت سابق اليوم.

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وسيعقد الزعيمان اجتماعا قصيرا، الأربعاء، ثم يحضران مأدبة عشاء برفقة ضيفين لكل منهما ومترجمين، حسبما ذكرت سارة ساندرز المتحدثة باسم البيت الأبيض للصحافيين على متن طائرة الرئاسة الأمريكية.

تأتي هذه الجولة من المحادثات بعد 8 أشهر من قمة تاريخية عقداها في سنغافورة، وكانت أول اجتماع بين رئيس أمريكي في السلطة وزعيم كوري شمالي.

ووقّع كيم وترامب في قمة سنغافورة إعلاناً حول "نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية"، دون تحديد مهلة لذلك، ولم يتحقّق أي تقدّم في هذا الإطار منذ ذلك الحين، مع تباين بين الطرفين على فحوى هذا الطرح.

وتطالب بيونج يانج بتخفيف العقوبات التي فرضتها المجموعة الدولية عليها ردا على برامجها النووية والباليستية المحظورة، لكن الولايات المتحدة تعد أن هذه العقوبات التي تخنق الشعب الكوري الشمالي، ويجب أن تبقى طالما أن بيونج يانج ماضية في برامجها النووية.