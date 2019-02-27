شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل طيارين ومدني في تحطم طائرة تابعة للقوات الهندية في كشمير والان مع التفاصيل

قتل طيارين ومدني، في تخطم طائرة تابعة للقوات الجوية الهندية في منطقة كشمير المتنازع عليها اليوم الأربعاء، وسط تصاعد للتوترات مع باكستان المجاورة .

ولم تتوفر تفاصيل أخرى حتى الآن.

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ونفذت القوات الهندية، أمس ضربة جوية داخل باكستان، حسبما أفادت وزارة الدفاع الهندية، وقتلت "عددا كبيرا جدا" من المقاتلين في معسكر تدريب للمتشددين مما صعد مخاطر الصراع بين الجارتين المسلحتين نوويا.

ونفت باكستان وقوع ضحايا لكنها حذرت من أنها سترد على العدوان الهندي.

وتصاعدت حدة التوتر بين البلدين عقب تفجير إنتحاري وقع في منطقة كشمير التابعة للهند، حيث حملت الأخيرة السلطات الباكستانية مسئولية هذا الحادث .