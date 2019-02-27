شكرا لقرائتكم خبر عن تحطم طائرة تابعة للقوات الجوية الهندية في كشمير والان مع التفاصيل
قال مسؤول بالشرطة إن طائرة تابعة للقوات الجوية الهندية تحطمت في منطقة كشمير المتنازع عليها اليوم الأربعاء مما أسفر عن مقتل طيارين ومدني وسط تصاعد للتوترات مع باكستان المجاورة.
ولم تتوفر تفاصيل أخرى حتى الآن.
وقالت الهند أمس الثلاثاء إنها نفذت ضربة جوية داخل باكستان وأن طائراتها الحربية قتلت "عددا كبيرا جدا" من المقاتلين في معسكر تدريب للمتشددين مما صعد مخاطر الصراع بين الجارتين المسلحتين نوويا. ونفت باكستان وقوع ضحايا لكنها حذرت من أنها سترد على العدوان الهندي.
كانت هذه تفاصيل خبر تحطم طائرة تابعة للقوات الجوية الهندية في كشمير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.