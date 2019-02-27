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تحطم طائرة تابعة للقوات الجوية الهندية في كشمير

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قال مسؤول بالشرطة إن طائرة تابعة للقوات الجوية الهندية تحطمت في منطقة كشمير المتنازع عليها اليوم الأربعاء مما أسفر عن مقتل طيارين ومدني وسط تصاعد للتوترات مع باكستان المجاورة. 

ولم تتوفر تفاصيل أخرى حتى الآن. 

وقالت الهند أمس الثلاثاء إنها نفذت ضربة جوية داخل باكستان وأن طائراتها الحربية قتلت "عددا كبيرا جدا" من المقاتلين في معسكر تدريب للمتشددين مما صعد مخاطر الصراع بين الجارتين المسلحتين نوويا. ونفت باكستان وقوع ضحايا لكنها حذرت من أنها سترد على العدوان الهندي. 

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