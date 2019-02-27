شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس كوريا الجنوبية يستقبل محمد بن زايد بـ"البيت الأزرق" والان مع التفاصيل

استقبل رئيس كوريا الجنوبية، مون جيه-إن، اليوم الأربعاء، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في ثاني أيام زيارته لسيؤول.

ووفق وكالة الأنباء الكورية الجنوبية فإن رئيس البلاد استقبل في البيت الأزرق بسيؤول الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وسط مراسم استقبال رسمية كبرى.

ويأتي لقاء اليوم بعد مأدبة عشاء اجتماعي مغلق أمس ضمن الزيارة التي بدأت الثلاثاء وتستغرق يومين.

وقالت وكالة الأنباء الكورية إن الزعيمين سيبحثان سبل تطوير العلاقات الثنائية والتعاون الاقتصادي.

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كما يناقش اللقاء "سبل توسيع التعاون بين البلدين في الصناعات المتطورة والصناعات الثقيلة ، من ضمنها أشباه الموصلات وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات للجيل الخامس".

وطورت الإمارات وكوريا الجنوبية علاقتهما إلى "علاقة الشراكة الاستراتيجية الخاصة" أثناء زيارة الرئيس مون إلى الإمارات في مارس/آذار عام 2018.

يشار إلى أن الإمارات هي الدولة الوحيدة التي عقدت مع كوريا الجنوبية علاقة استراتيجية خاصة من بين دول الشرق الأوسط.

وتعد دولة الإمارات أكبر شريك تجاري لكوريا الجنوبية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهي ثاني أكبر مزود بالنفط بالنسبة لكوريا.

وبلغ إجمالي الاستثمارات الكورية في دولة الإمارات خلال العام الماضي نحو 1,9 مليار درهم (511 مليون دولار)، ما يعكس زيادة في التعاون الثنائي في قطاع الأعمال.