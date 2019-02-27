شكرا لقرائتكم خبر عن "الطراد" الكويتي غادر المنطقة البحرية المشتركة مع المملكة والان نبدء بالتفاصيل
وقال بيان صحفي ل(الداخلية) ان المواطنين الذين كانوا على متن "الطراد" دخلوا المنطقة البحرية المشتركة بين البلدين الشقيقين دون وجود تصاريح معهم لدخول تلك المنطقة.
وأضاف البيان أن عددا من دوريات الإدارة العامة لخفر السواحل الكويتية توجهت إلى مكان الواقعة وتم إعادة جميع الإثباتات الشخصية للمواطنين على متن الطراد الذي غادر المنطقة البحرية المشتركة
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