الرئيس المصري ونظيره الألباني يبحثان سبل مكافحة الإرهاب

بحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الألباني ألير ميتا بمقر قصر الاتحادية الأربعاء سبل مكافحة الإرهاب وتطوير علاقات التعاون بين البلدين؛ بما يتناسب مع عمقها التاريخ.

وحسب بيان الرئاسة المصرية، اتفق الرئيسان على أهمية عقد اللجنة المشتركة برئاسة وزيريّ خارجية البلدين كآلية أساسية لبحث التعاون وتعزيز التنسيق المشترك داخل المنظمات الإقليمية والدولية.

وأكد السيسي في كلمته بالمؤتمر الصحفي المشترك أهمية البعد الشعبي في العلاقات الثنائية، وهو ما سيترسخ بالإعلان عن تشكيل جمعية الصداقة البرلمانية بين مصر وألبانيا.

وتطرق الرئيسان إلى التطورات المتلاحقة في منطقتي الشرق الأوسط والبلقان، لا سيما مع ما تفرضه من تحديات متصاعدة يتعين التعامل معها في إطار من التعاون والتنسيق المشترك والحرص على أمن واستقرار المنطقتين.

Advertisements





كما تم بحث سبل التنسيق بين البلدين في مجال مكافحة الإرهاب، وآليات توطيد العلاقات بين مؤسسة الأزهر الشريف والشعب والمؤسسات الألبانية للحفاظ على قيم التسامح الديني وخطاب الإسلام المعتدل.

واتفق الرئيسان على أهمية العمل على الانتهاء من إجراءات تشكيل مجلس الأعمال المصري الألباني المشترك ليمثل ركيزة أساسية لتعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارات المتبادلة في العديد من القطاعات.

كما شهدت المناقشات استعراض فرص التعاون المثمرة في مجال السياحة والتنسيق في مجال الطاقة والغاز الطبيعي، لا سيما في ضوء الدور الذي تضطلع به مصر كمركز إقليمي في مجال الطاقة وكذلك بالنظر إلى موقع ألبانيا الاستراتيجي الهام كإحدى دول عبور الغاز إلى جنوب أوروبا.